В Госдуме рассказали об организации матча сборных Ирана и России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась об организации товарищеского матча между сборными России и Ирана. Ранее появилась информация, что спарринг между национальными командами состоится в марте.

«Футбол - самое простое в плане организации. К тому же, в Иране есть специфика своя - там отсутствуют многие женские виды спорта, поэтому футбол был самым простым выбором», - передает слова Журовой Vprognoze.ru.

Напомним, что в прошлом году сборная России провела три товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу над Кыргызстаном со счетом 2:1, а с командами Таджикистана и Узбекистана расписали «сухие» ничьи.