Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В Госдуме рассказали об организации матча сборных Ирана и России

16 Февраля 2023 • 13:01 Комментировать

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась об организации товарищеского матча между сборными России и Ирана. Ранее появилась информация, что спарринг между национальными командами состоится в марте.

«Футбол - самое простое в плане организации. К тому же, в Иране есть специфика своя - там отсутствуют многие женские виды спорта, поэтому футбол был самым простым выбором», - передает слова Журовой Vprognoze.ru.

Напомним, что в прошлом году сборная России провела три товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу над Кыргызстаном со счетом 2:1, а с командами Таджикистана и Узбекистана расписали «сухие» ничьи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Светлана Журова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
13:15 · Чемпионат мира 2026
Сёмин рассказал, что думает о спарринге России с Ираном
13:01 · Чемпионат мира 2026
В Госдуме рассказали об организации матча сборных Ирана и России
12:51 · Чемпионат мира 2026
Колосков рассказал, что думает о матче России с Ираном
12:42 · Чемпионат мира 2026
Радченко: Азмун многого добился в футболе, будет интересно увидеть его в игре против сборной России
12:04 · Чемпионат мира 2026
Бушманов: У сборной России будет совсем другой настрой на Иран
10:06 · Чемпионат мира 2026
Узбекистан готов провести ещё один матч с Россией
09:31 · Чемпионат мира 2026
Рианчо оценил шансы Черчесова возглавить сборную Бразилии
15 Февраля
22:27 · Чемпионат мира 2026
Чалов: «Никто не смотрит Лигу чемпионов АФК, это никому неинтересно»
17:45 · Чемпионат мира 2026
Сборная Бразилии назначила временного тренера официально
14 Февраля
16:19 · Чемпионат мира 2026
Юран: «Матчи сборной России против клубов из Бразилии будут интереснее, чем игры с Узбекистаном и Таджикистаном»
16:17 · Бразилия
​В РФС подтвердили, что сборная России может сыграть с клубами из Бразилии
12:25 · Франция. Лига 1
​Неймар назвал свою футбольную мечту
00:33 · Чемпионат мира 2026
Названа причина отложения РФС вопроса о переходе в АФК
13 Февраля
14:59 · Чемпионат мира 2026
​Акинфеев – о нынешней ситуации сборной России: «Терпеть и ждать»
12 Февраля
12:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти, Клопп или Гвардиола: Зико выбрал нового тренера для сборной Бразилии
Все новости
Рекомендуем