Колосков рассказал, что думает о матче России с Ираном

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался насчет возможного товарищеского поединка между сборными России и Ирана. Планируется, что матч пройдет в следующем месяце.

«РФС просто надо поздравить, что удалось договориться о товарищеской игре с Ираном. Это намного сильнее команда, чем те, с которыми мы играли ранее. Если состоится, будет хорошо», - приводит слова Колоскова «Спорт-экспресс».

Также в Иран на товарищеский матч отправится женская сборная России.

Напомним, что России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.