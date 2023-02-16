Радченко: Азмун многого добился в футболе, будет интересно увидеть его в игре против сборной России

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказал мнение о возможном товарищеском матче между сборными России и Ирана.

Радченко заявил порталу «РБ Спорт», что это будет отличный матч, у иранцев уровень футболистов повыше, чем у предыдущих соперников. Наши игроки будут иметь совсем другой настрой, также будет интересно посмотреть на иранского нападающего Сердара Азмуна в матче против сборной России, ведь он уже неплохо заявил о себе в футболе.

Ранее появилась информация, что 22 или 23 марта может состояться товарищеский матч между сборными России и Ирана.

Напомним, в 2023 году РФС планирует провести пять контрольных игр национальной команды.