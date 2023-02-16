Бушманов: У сборной России будет совсем другой настрой на Иран

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Ирана.

«Думаю, что хорошая новость. Сборной в любом случае нужно играть. Матч с Ираном будет на другом уровне, нежели игры против Узбекистана или Таджикистана. Настрой у нашей команды будет совсем другой», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у наших футболистов будет повышенная мотивация, а у болельщиков появится интересен к играм.

Ранее в СМИ появилась информация, что товарищеская встреча между сборной России и сборной Ирана может пройти 22 или 23 марта.