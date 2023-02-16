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Узбекистан готов провести ещё один матч с Россией

16 Февраля 2023 • 10:06 Комментировать

Национальная команда Узбекистана может повести товарищескую игру со сборной России. Об этом рассказал вице-президент футбольной ассоциации страны Одил Ахмедов.

«Для нас не проблема провести матч в России. Надо договориться насчёт места проведения. Если это будет Москва, то не будет проблем приехать туда на товарищеский матч», - приводит слова Ахмедова Sport24.

В ноябре прошлого года сборные Узбекистана и России повели спарринг в Ташкенте. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Ранее появилась информация, что в марте подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Ирана.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Одил Ахмедов
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