Узбекистан готов провести ещё один матч с Россией

Национальная команда Узбекистана может повести товарищескую игру со сборной России. Об этом рассказал вице-президент футбольной ассоциации страны Одил Ахмедов.

«Для нас не проблема провести матч в России. Надо договориться насчёт места проведения. Если это будет Москва, то не будет проблем приехать туда на товарищеский матч», - приводит слова Ахмедова Sport24.

В ноябре прошлого года сборные Узбекистана и России повели спарринг в Ташкенте. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Ранее появилась информация, что в марте подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Ирана.