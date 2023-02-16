Назван следующий соперник сборной России

Сборная России договорилась о проведении контрольного поединка с национальной командой Ирана, об этом сообщает Persian Soccer со ссылкой на главу федерации футбола страны Мехди Таджа.

Товарищеская встреча между сборными состоится в марте текущего года. Кроме мужской сборной России, в Иран отправится и женская национальная команда, которая сыграет спарринг с местной женской сборной.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в официальных турнирах. Из-за санкций подопечные Валерия Карпина попустили чемпионат мира – 2022, а также исключены из отборочного турнира чемпионата Европы – 2024.