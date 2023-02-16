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Рианчо оценил шансы Черчесова возглавить сборную Бразилии

16 Февраля 2023 • 09:31 Комментировать
Ференцварош
...
Кечкемет
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18.02 19:00

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, способен ли главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов когда-нибудь возглавить сборную Бразилии.

Испанский специалист считает, что у Черчесова неплохо получается работать в Европе, а большой опыт российского тренера позволил бы ему возглавить топовую команду. Однако Рианчо подчеркнул, что тренировать бразильскую сборную непросто.

«В этой команде необходимо понимать каждую личность, которая есть у тебя в распоряжении, а также их правила и обычаи. Чтобы попытаться понять бразильский футбол, нужно сначала посмотреть документальный фильм о Пеле», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в период с 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России, вместе с которой дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Ранее тренер также работал в «Спартаке», «Динамо» и польской «Легии».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Сборная Бразилии Станислав Черчесов Рауль Рианчо
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