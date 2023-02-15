Чалов: «Никто не смотрит Лигу чемпионов АФК, это никому неинтересно»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Очень надеюсь, что я еще не сыграл свой последний матч в еврокубках. У меня нет такого, что важно играть где угодно. Никому это неинтересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК», — приводит слова Чалова Sport24.

Игрок отметил, что в Азии есть много хороших футболистов, но азиатская Лига чемпионов не станет интереснее европейской.

Напомним, российские клубы отстранены от участия в еврокубках до дальнейшего уведомления.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 11 голов и сделал два ассиста.