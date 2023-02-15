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Сборная Бразилии назначила временного тренера официально

15 Февраля 2023 • 17:45 Комментировать

Бразильская конфедерация футбола объявила имя временного тренера национальной сборной. Этот пост пока что будет занимать 50-летний Рамон Менезес, который с весны прошлого года работал с молодёжной сборной Бразилии (до 20 лет).  

Напомним, что после чемпионата мира – 2022, где сборная Бразилии вылетела уже на стадии 1/4 финала, должность рулевого «селесао» оставил Тите.

В последнее время слухи активно связывают со сборной Бразилии Карло Анчелотти. Впрочем, информация о каких-то договорённостях между Бразильской конфедерацией футбола и итальянским специалистом ранее была опровергнута.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии
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