Бразильская конфедерация футбола объявила имя временного тренера национальной сборной. Этот пост пока что будет занимать 50-летний Рамон Менезес, который с весны прошлого года работал с молодёжной сборной Бразилии (до 20 лет).

Напомним, что после чемпионата мира – 2022, где сборная Бразилии вылетела уже на стадии 1/4 финала, должность рулевого «селесао» оставил Тите.

В последнее время слухи активно связывают со сборной Бразилии Карло Анчелотти. Впрочем, информация о каких-то договорённостях между Бразильской конфедерацией футбола и итальянским специалистом ранее была опровергнута.