Юран: «Матчи сборной России против клубов из Бразилии будут интереснее, чем игры с Узбекистаном и Таджикистаном»

Бывший главный тренер Сергей Юран поделился мнением о том, что сборная России может сыграть против бразильских клубов.

Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз прорабатывает вариант проведения товарищеских матчей против бразильских команд в марте.

«Это очень хорошая идея. Думаю, что матчи против бразильских клубов зрителям будут намного интереснее, чем игры против Узбекистана и Таджикистана. Уровень футбола в Бразилии выше, там играют техничные, молодые ребята», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Специалист считает, ФИФА не будет против проведения таких встреч.