Названа причина отложения РФС вопроса о переходе в АФК

По информации издания «Спорт-Экспресс», Российский футбольный союз отложил вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола в конце прошлого года в связи с позицией попечительского совета, председателем которого является Леонид Михельсон.

В данный момент национальная сборная России лишена возможности принимать участие в международных соревнованиях.

Российский футбольный союз продолжает оставаться частью Союза европейских футбольных ассоциаций, проводящего такие значимые как для Европы, так и для всего мирового футбола соревнования, как чемпионат Европы, Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.