​Акинфеев – о нынешней ситуации сборной России: «Терпеть и ждать»

Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев высказался о нынешней ситуации национальной команды.

Как известно, из-за санкций сборная России сейчас не участвует в официальных турнирах. Команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи, причём Российскому футбольному союзу не так просто находить соперников для их проведения.

«Обидно и грустно, что это поколение попало в такую ситуацию. Могу пожелать только терпеть. На моём веку тоже было всякое. Терпеть и ждать, когда всё разрешится. Надеюсь, что это будет скоро», - высказался Акинфеев в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что сборная России не была допущена к жеребьёвке отбора на Евро-2024.