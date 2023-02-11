Халилходжич: «Мне позвонили насчёт работы со сборной Бразилии»

Известный тренер Вахид Халилходжич подтвердил информацию о том, что он является одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Бразилии.

«Сегодня утром мне позвонили насчёт работы со сборной Бразилии. Первый контакт был установлен. Но я не знаю, что будет дальше. Нужна конкретика.

За некоторый период у меня были предложения от 10 сборных. Что касается сборной Бразилии, то какая-то конкретика будет, вероятно, на следующей неделе», - сказал Халилходжич портату Avaz.

Вахид Халилходжич находится без работы с августа после ухода из сборной Марокко.

Напомним, что сборная Бразилии осталась без тренера после вылета с чемпионата мира – 2022. Должность оставил Тите.