Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Халилходжич: «Мне позвонили насчёт работы со сборной Бразилии»

11 Февраля 2023 • 15:33 Комментировать

Известный тренер Вахид Халилходжич подтвердил информацию о том, что он является одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Бразилии.

«Сегодня утром мне позвонили насчёт работы со сборной Бразилии. Первый контакт был установлен. Но я не знаю, что будет дальше. Нужна конкретика.

За некоторый период у меня были предложения от 10 сборных. Что касается сборной Бразилии, то какая-то конкретика будет, вероятно, на следующей неделе», - сказал Халилходжич портату Avaz.

Вахид Халилходжич находится без работы с августа после ухода из сборной Марокко.

Напомним, что сборная Бразилии осталась без тренера после вылета с чемпионата мира – 2022. Должность оставил Тите.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Вахид Халилходжич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Февраля
15:33 · Чемпионат мира 2026
Халилходжич: «Мне позвонили насчёт работы со сборной Бразилии»
14:56 · Чемпионат мира 2026
Эмилиано Мартинес: «Наверное, Мбаппе думает, что это я его кукла»
04:24 · Чемпионат мира 2026
Сборная Мексики представила нового главного тренера официально
10 Февраля
20:58 · Чемпионат мира 2026
Эмилиано Мартинес: Я не хотел оскорбить Мбаппе
20:49 · Чемпионат мира 2026
Эмилиано Мартинес: «Даже Месси говорил, чтобы я не делал жест с наградой»
19:21 · Чемпионат мира 2026
Месси, Мбаппе и Бензема – в финальной тройке претендентов на приз лучшему игроку от ФИФА
18:34 · Испания. Ла Лига
В «Реале» не подтверждают уход Анчелотти
09 Февраля
23:27 · Чемпионат мира 2026
Известен новый тренер сборной Мексики
19:33 · Чемпионат мира 2026
​Анчелотти, Скалони и Гвардиола претендуют на приз лучшему тренеру ФИФА
18:40 · Чемпионат мира 2026
Моуринью – в числе кандидатов на должность тренера сборной Бразилии слухи
17:48 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Как мне Головина, который играл за «Монако» против «ПСЖ», мотивировать в сборной непонятно на что?»
08 Февраля
20:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В ФИФА назвали кандидатов на звание лучшего вратаря 2022 года 3
15:37 · Чемпионат мира 2026
​Де Пауль вспомнил, как Месси обещал ему пройти Нидерланды
00:21 · Чемпионат мира 2026
Чемпионат мира 2030 года может пройти сразу в пяти странах
07 Февраля
09:12 · Чемпионат мира 2026
Бракамонте: «Было бы интересно посмотреть матч Россия - Аргентина» 1
Все новости
Рекомендуем