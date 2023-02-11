Эмилиано Мартинес: «Наверное, Мбаппе думает, что это я его кукла»

Вратарь Эмилиано Мартинес прокомментировал инцидент, произошедший во время парада в честь победы сборной Аргентины на чемпионате мира. Тогда Мартинес держал в руках куклу с лицом Килиана Мбаппе.

«Люди бросали нам много кукол. Я взял одну в руки, подержал несколько секунд - и всё. Когда я мог издеваться над Мбаппе? Он мне забил четыре гола в финале! Наверное, он думает, что это я его кукла», - сказал Мартинес в ходе интервью для France Football.

Напомним, что в финале чемпионата мира Килиан Мбаппе оформил хет-трик. Позже французский форвард ещё и реализовал пенальти в послематчевой серии.