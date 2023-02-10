Эмилиано Мартинес: Я не хотел оскорбить Мбаппе

После победы на чемпионате мира вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес во время празднования в раздевалке странно пошутил, инициировав «минуту молчания по Килиану Мбаппе». Мартинес прокомментировал ту ситуацию.

«Это проблема раздевалки. Видео не должно быть попасть в сеть. Когда Франция прошла нас на чемпионате мира – 2018, я помню их кричалки о Лионеле Месси. Если бы они прошли Бразилию, то пели бы о Неймаре.

У меня нет ничего личного против Мбаппе. Я его очень уважаю. Если люди что-то поют о нём или о Неймаре, то это означает, что речь идёт о топовых игроках. После финала я сказал Мбаппе, что он почти выиграл матч в одиночку. Когда Месси завершит карьеру, уверен, Мбаппе завоюет множество наград», - сказал Мартинес France Football.

В финале чемпионата мира Аргентина обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3. Все три гола за «трёхцветных» забил Килиан Мбаппе.