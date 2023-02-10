Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Эмилиано Мартинес: «Даже Месси говорил, чтобы я не делал жест с наградой»

10 Февраля 2023 • 20:49 Комментировать

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес ответил на вопрос, сожалеет ли он о своём жесте после получения награды на чемпионате мира.

Напомним, что после получения приза лучшему голкиперу мундиаля Эмилиано Мартинес прямо на сцене приложил награду к области между ног.

«Есть вещи, которые я не стал бы делать снова. Я не собирался никого оскорблять. На протяжении всей карьеры я играл с французами, и у меня не было никаких проблем. Вы можете спросить у Жиру, какой я человек. Мне очень нравится французская культура и менталитет.

Тот жест был шуткой для партнёров по команде. Я уже делал это на Кубке Америки, и партнёры говорили мне: «Не вздумай делать это снова». Даже Лео говорил мне это. Но это было просто для них. Это длилось секунду, и всё», - сказал Мартинес France Football.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
20:58 · Чемпионат мира 2026
Эмилиано Мартинес: Я не хотел оскорбить Мбаппе
20:49 · Чемпионат мира 2026
Эмилиано Мартинес: «Даже Месси говорил, чтобы я не делал жест с наградой»
19:21 · Чемпионат мира 2026
Месси, Мбаппе и Бензема – в финальной тройке претендентов на приз лучшему игроку от ФИФА
18:34 · Испания. Ла Лига
В «Реале» не подтверждают уход Анчелотти
09 Февраля
23:27 · Чемпионат мира 2026
Известен новый тренер сборной Мексики
19:33 · Чемпионат мира 2026
​Анчелотти, Скалони и Гвардиола претендуют на приз лучшему тренеру ФИФА
18:40 · Чемпионат мира 2026
Моуринью – в числе кандидатов на должность тренера сборной Бразилии слухи
17:48 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Как мне Головина, который играл за «Монако» против «ПСЖ», мотивировать в сборной непонятно на что?»
08 Февраля
20:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В ФИФА назвали кандидатов на звание лучшего вратаря 2022 года 3
15:37 · Чемпионат мира 2026
​Де Пауль вспомнил, как Месси обещал ему пройти Нидерланды
00:21 · Чемпионат мира 2026
Чемпионат мира 2030 года может пройти сразу в пяти странах
07 Февраля
09:12 · Чемпионат мира 2026
Бракамонте: «Было бы интересно посмотреть матч Россия - Аргентина» 1
06 Февраля
19:34 · Чемпионат мира 2026
В сборной Катара назвали имя нового главного тренера официально
18:39 · Чемпионат мира 2026
Аленичев выступил против перехода РФС в Азию
12:55 · Чемпионат мира 2026
Озбилиз: «Захарян помог бы сборной Армении»
Все новости
Рекомендуем