Эмилиано Мартинес: «Даже Месси говорил, чтобы я не делал жест с наградой»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес ответил на вопрос, сожалеет ли он о своём жесте после получения награды на чемпионате мира.

Напомним, что после получения приза лучшему голкиперу мундиаля Эмилиано Мартинес прямо на сцене приложил награду к области между ног.

«Есть вещи, которые я не стал бы делать снова. Я не собирался никого оскорблять. На протяжении всей карьеры я играл с французами, и у меня не было никаких проблем. Вы можете спросить у Жиру, какой я человек. Мне очень нравится французская культура и менталитет.

Тот жест был шуткой для партнёров по команде. Я уже делал это на Кубке Америки, и партнёры говорили мне: «Не вздумай делать это снова». Даже Лео говорил мне это. Но это было просто для них. Это длилось секунду, и всё», - сказал Мартинес France Football.