Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Месси, Мбаппе и Бензема – в финальной тройке претендентов на приз лучшему игроку от ФИФА

10 Февраля 2023 • 19:21 Комментировать

В пятницу была объявлена финальная тройка претендентов на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА. В шорт-лист попали Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

Лионель Месси в прошлом году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром мундиаля, где сборная Франции добралась до финала. Карим Бензема провёл сильный сезон 2021/2022 и осенью выиграл «Золотой мяч».

Награда будет вручена 27 февраля на торжественной церемонии в Париже. Её присуждают за период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Аргентины Карим Бензема ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
19:21 · Чемпионат мира 2026
Месси, Мбаппе и Бензема – в финальной тройке претендентов на приз лучшему игроку от ФИФА
18:34 · Испания. Ла Лига
В «Реале» не подтверждают уход Анчелотти
09 Февраля
23:27 · Чемпионат мира 2026
Известен новый тренер сборной Мексики
19:33 · Чемпионат мира 2026
​Анчелотти, Скалони и Гвардиола претендуют на приз лучшему тренеру ФИФА
18:40 · Чемпионат мира 2026
Моуринью – в числе кандидатов на должность тренера сборной Бразилии слухи
17:48 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Как мне Головина, который играл за «Монако» против «ПСЖ», мотивировать в сборной непонятно на что?»
08 Февраля
20:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В ФИФА назвали кандидатов на звание лучшего вратаря 2022 года 3
15:37 · Чемпионат мира 2026
​Де Пауль вспомнил, как Месси обещал ему пройти Нидерланды
00:21 · Чемпионат мира 2026
Чемпионат мира 2030 года может пройти сразу в пяти странах
07 Февраля
09:12 · Чемпионат мира 2026
Бракамонте: «Было бы интересно посмотреть матч Россия - Аргентина» 1
06 Февраля
19:34 · Чемпионат мира 2026
В сборной Катара назвали имя нового главного тренера официально
18:39 · Чемпионат мира 2026
Аленичев выступил против перехода РФС в Азию
12:55 · Чемпионат мира 2026
Озбилиз: «Захарян помог бы сборной Армении»
05 Февраля
20:19 · Чемпионат мира 2026
Главный тренер ЦСКА Федотов считает, что РФС не стоит переходить в Азию
03 Февраля
19:06 · Чемпионат мира 2026
Сёмин: Иран или Саудовская Аравия — хорошие соперники для сборной России
Все новости
Рекомендуем