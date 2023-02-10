Месси, Мбаппе и Бензема – в финальной тройке претендентов на приз лучшему игроку от ФИФА

В пятницу была объявлена финальная тройка претендентов на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА. В шорт-лист попали Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

Лионель Месси в прошлом году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром мундиаля, где сборная Франции добралась до финала. Карим Бензема провёл сильный сезон 2021/2022 и осенью выиграл «Золотой мяч».

Награда будет вручена 27 февраля на торжественной церемонии в Париже. Её присуждают за период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.