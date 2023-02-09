Известен новый тренер сборной Мексики

Сборная Мексики определилась с новым главным тренером после ухода Херардо Мартино с данного поста.

Возглавит национальную команду Диего Кокка, ранее тренировавший местный «Тигрес». О назначении бывшего аргентинского футболиста объявил официальный сайт коллектива мексиканского первенства, отметив, что руководство «тигров» решило разорвать контракт со специалистом из-за его перехода в сборную. Что интересно, Кокка стал главным тренером «Тигрес» только в январе текущего года, проведя лишь пять встреч на этом месте работы.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира мексиканцы впервые за семь турниров не смогли выйти в плей-офф, после чего Херардо Мартино решил оставить свой пост.