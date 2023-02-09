​Анчелотти, Скалони и Гвардиола претендуют на приз лучшему тренеру ФИФА

В финальный список претендентов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА попали три специалиста. Это Карло Анчелотти, Лионель Скалони и Хосеп Гвардиола, которые тренируют «Реал», сборную Аргентины и «Манчестер Сити» соответственно.

Награда будет вручена 27 февраля на церемонии в Париже. Она присуждается за достижения тренеров в период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.

Ранее претендентов на награду было пять – из борьбы выбыли Дидье Дешам из сборной Франции и Валид Реграги из сборной Марокко. Они не попали в топ-3 по итогам голосования с участием тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков.