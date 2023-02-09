Сборная Бразилии остаётся без главного тренера. Через несколько месяцев принять «селесао» может Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал», но в Бразильской конфедерации футбола рассматривают и другие варианты.

Как сообщает Globo Esporte, если пригласить Карло Анчелотти не удастся, то бразильская конфедерация переключится на других кандидатов. Речь идёт о Жозе Моуринью и Жорже Жезуше. Первый в настоящий момент работает в «Роме», а второй – в «Фенербахче».

Напомним, что после чемпионата мира должность главного тренера сборной Бразилии оставил Тите. На мундиале в Катаре бразильцы вылетели в четвертьфинале, проиграв Хорватии.