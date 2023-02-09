Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Моуринью – в числе кандидатов на должность тренера сборной Бразилии слухи

09 Февраля 2023 • 18:40 Комментировать

Сборная Бразилии остаётся без главного тренера. Через несколько месяцев принять «селесао» может Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал», но в Бразильской конфедерации футбола рассматривают и другие варианты.

Как сообщает Globo Esporte, если пригласить Карло Анчелотти не удастся, то бразильская конфедерация переключится на других кандидатов. Речь идёт о Жозе Моуринью и Жорже Жезуше. Первый в настоящий момент работает в «Роме», а второй – в «Фенербахче».

Напомним, что после чемпионата мира должность главного тренера сборной Бразилии оставил Тите. На мундиале в Катаре бразильцы вылетели в четвертьфинале, проиграв Хорватии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Сборная Бразилии Жорже Жезуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
18:40 · Чемпионат мира 2026
Моуринью – в числе кандидатов на должность тренера сборной Бразилии слухи
17:48 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Как мне Головина, который играл за «Монако» против «ПСЖ», мотивировать в сборной непонятно на что?»
08 Февраля
20:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В ФИФА назвали кандидатов на звание лучшего вратаря 2022 года 2
15:37 · Чемпионат мира 2026
​Де Пауль вспомнил, как Месси обещал ему пройти Нидерланды
00:21 · Чемпионат мира 2026
Чемпионат мира 2030 года может пройти сразу в пяти странах
07 Февраля
09:12 · Чемпионат мира 2026
Бракамонте: «Было бы интересно посмотреть матч Россия - Аргентина» 1
06 Февраля
19:34 · Чемпионат мира 2026
В сборной Катара назвали имя нового главного тренера официально
18:39 · Чемпионат мира 2026
Аленичев выступил против перехода РФС в Азию
12:55 · Чемпионат мира 2026
Озбилиз: «Захарян помог бы сборной Армении»
05 Февраля
20:19 · Чемпионат мира 2026
Главный тренер ЦСКА Федотов считает, что РФС не стоит переходить в Азию
03 Февраля
19:06 · Чемпионат мира 2026
Сёмин: Иран или Саудовская Аравия — хорошие соперники для сборной России
14:18 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Напишу Тедеско, когда о его назначении на пост тренера сборной Бельгии объявят официально»
00:54 · Франция. Лига 1
Месси рассказал, рассчитывает ли сыграть на ЧМ-2026
02 Февраля
20:22 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис считает, что Тедеско возглавит сборную Бельгии благодаря своим агентам
16:52 · Чемпионат мира 2026
Ари заявил, что хочет видеть Карпина на посту главного тренера сборной Бразилии
Все новости
Рекомендуем