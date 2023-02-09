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Карпин: «Как мне Головина, который играл за «Монако» против «ПСЖ», мотивировать в сборной непонятно на что?»

09 Февраля 2023 • 17:48 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пообщался с Леонидом Слуцким для нового выпуска программы «Коммент.Шоу» в YouTube. Специалист ответил на вопрос о работе с российской национальной командой в нынешних реалиях. Как известно, из-за санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. При этом находить соперников для таких матчей РФС непросто. 

«Я сказал игрокам: «Ребята, я не знаю, к чему мы готовимся. Я не знаю дату, когда мы будем играть официальные матчи какие-то. Но я хочу, чтобы вы поняли, что это такое, как это здесь работает. Чтобы на тот момент, когда мы вернёмся, многие футболисты понимали, куда они приедут».

Почему не вызываю Головина? Ну, зачем? Зачем его дёргать? Даже если не говорить о перелётах. Он знает, что такое сборная. Как мне Головина, который играл за «Монако» против «ПСЖ», мотивировать непонятно на что? Поэтому лучше вызвать молодого и неопытного игрока, который никогда не был в сборной. Для него это вызов», - сказал Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Головин
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