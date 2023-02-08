Чемпионат мира 2030 года может пройти сразу в пяти странах

Чемпионат мира 2030 года может пройти в Южной Америке, и может пройти на территории пяти стран. Четыре из них, Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, уже оформили свою совместную заявку - интересно, что из них лишь Парагвай в прошлом никогда не принимал ЧМ. А теперь к ним могут добавить и Боливию, предложение выдвинул аргентинский президент Альберто Фернандес.

- Это заявка всего континента. Поэтому мне бы хотелось, чтобы наша братская страна Боливия стала частью этой мечты, и я выступаю с таким предложением, - цитирует слова Фернандеса новостное агентство ТАСС.