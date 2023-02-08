Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Чемпионат мира 2030 года может пройти сразу в пяти странах

08 Февраля 2023 • 00:21 Комментировать

Чемпионат мира 2030 года может пройти в Южной Америке, и может пройти на территории пяти стран. Четыре из них, Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, уже оформили свою совместную заявку - интересно, что из них лишь Парагвай в прошлом никогда не принимал ЧМ. А теперь к ним могут добавить и Боливию, предложение выдвинул аргентинский президент Альберто Фернандес.

- Это заявка всего континента. Поэтому мне бы хотелось, чтобы наша братская страна Боливия стала частью этой мечты, и я выступаю с таким предложением, - цитирует слова Фернандеса новостное агентство ТАСС. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
чм-2030
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
00:21 · Чемпионат мира 2026
Чемпионат мира 2030 года может пройти сразу в пяти странах
07 Февраля
09:12 · Чемпионат мира 2026
Бракамонте: «Было бы интересно посмотреть матч Россия - Аргентина» 1
06 Февраля
19:34 · Чемпионат мира 2026
В сборной Катара назвали имя нового главного тренера официально
18:39 · Чемпионат мира 2026
Аленичев выступил против перехода РФС в Азию
12:55 · Чемпионат мира 2026
Озбилиз: «Захарян помог бы сборной Армении»
05 Февраля
20:19 · Чемпионат мира 2026
Главный тренер ЦСКА Федотов считает, что РФС не стоит переходить в Азию
03 Февраля
19:06 · Чемпионат мира 2026
Сёмин: Иран или Саудовская Аравия — хорошие соперники для сборной России
14:18 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Напишу Тедеско, когда о его назначении на пост тренера сборной Бельгии объявят официально»
00:54 · Франция. Лига 1
Месси рассказал, рассчитывает ли сыграть на ЧМ-2026
02 Февраля
20:22 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис считает, что Тедеско возглавит сборную Бельгии благодаря своим агентам
16:52 · Чемпионат мира 2026
Ари заявил, что хочет видеть Карпина на посту главного тренера сборной Бразилии
15:53 · Чемпионат мира 2026
​Дюков обсудил переход РФС в Азию на конгрессе АФК
12:15 · Чемпионат мира 2026
Экс-футболист «Зенита» Мейра: «Для мирового футбола будет плохо, если Россия перейдёт в Азию»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» рассказал, какие советы он давал Роналду в сборной Португалии
01 Февраля
19:30 · Чемпионат мира 2026
Жоаозиньо: «Если Малком и Клаудиньо будут играть за сборную России, это только плюс для команды»
Все новости
Рекомендуем