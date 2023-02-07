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Бракамонте: «Было бы интересно посмотреть матч Россия - Аргентина»

07 Февраля 2023 • 09:12 Комментировать (1)

Бывший форвард «Москвы» и «Ростова» Эктор Бракамонте рассказал, что ему было бы интересно посмотреть поединок между сборными России и Аргентины.

«Сборной важно играть международные матчи. Пригласить Россию на Кубок Америки? Не исключено. Было бы интересно посмотреть на матч сборных России и Аргентины», - приводит слова Бракамонте издание «Чемпионат».

В феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в официальных турнирах на уровне клубов и национальных сборных. По этой причине подопечные Валерия Карпина были отстранены от отборочного турнира, где разыгрывалась путевка на чемпионат мира – 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Аргентины Эктор Бракамонте
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Комментарии (1)
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Bettega
07 Февраля 2023 в 09:35
и че там интересного смотреть? Таджикистан и Киргизия - вот и все!
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