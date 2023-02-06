Федерация футбола Катара назвала имя нового главного тренера национальной сборной страны. Им стал португальский специалист Карлуш Кейруш.

Кейруш имеет огромный опыт работы с национальными сборными. Последним местом работы португальца была сборная Ирана, которую он суммарно возглавлял почти 10 лет. Также специалист работал со сборными Колумбии, Египта, ЮАР, ОАЭ и родной Португалии.

Напомним, что сборная Катара провалила недавний домашний чемпионат мира, проиграв все три матча в группе А. Катарцы уступили сборным Эквадора, Сенегала и Нидерландов. Прошлый наставник катарской команды Феликс Санчес был отправлен в отставку.

Сборная Ирана под руководством Кейруша могла выйти из группы В, однако проиграла решающий матч сборной США и осталась на третьем месте.