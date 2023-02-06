Аленичев выступил против перехода РФС в Азию

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Я категорически против. Лучше играть с «Баварией», «Барселоной» и «Манчестер Сити», чем с азиатскими клубами», — заявил Аленичев Sport24.

При этом специалист отметил, что нужно знать на какой срок российские клубы были отстранены, если это на десять лет, тогда нужно идти в Азию, но на данный момент не стоит этого делать.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз создал рабочую группу для подробного изучения возможного перехода в Азию.

Напомним, последним местом работы Аленичева был «Енисей», который он возглавлял с 2017 по 2019 год.