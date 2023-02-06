Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Аленичев выступил против перехода РФС в Азию

06 Февраля 2023 • 18:39 Комментировать

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Я категорически против. Лучше играть с «Баварией», «Барселоной» и «Манчестер Сити», чем с азиатскими клубами», — заявил Аленичев Sport24.

При этом специалист отметил, что нужно знать на какой срок российские клубы были отстранены, если это на десять лет, тогда нужно идти в Азию, но на данный момент не стоит этого делать.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз создал рабочую группу для подробного изучения возможного перехода в Азию.

Напомним, последним местом работы Аленичева был «Енисей», который он возглавлял с 2017 по 2019 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев Переход РФС в АФК
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
18:39 · Чемпионат мира 2026
Аленичев выступил против перехода РФС в Азию
12:55 · Чемпионат мира 2026
Озбилиз: «Захарян помог бы сборной Армении»
05 Февраля
20:19 · Чемпионат мира 2026
Главный тренер ЦСКА Федотов считает, что РФС не стоит переходить в Азию
03 Февраля
19:06 · Чемпионат мира 2026
Сёмин: Иран или Саудовская Аравия — хорошие соперники для сборной России
14:18 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Напишу Тедеско, когда о его назначении на пост тренера сборной Бельгии объявят официально»
00:54 · Франция. Лига 1
Месси рассказал, рассчитывает ли сыграть на ЧМ-2026
02 Февраля
20:22 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис считает, что Тедеско возглавит сборную Бельгии благодаря своим агентам
16:52 · Чемпионат мира 2026
Ари заявил, что хочет видеть Карпина на посту главного тренера сборной Бразилии
15:53 · Чемпионат мира 2026
​Дюков обсудил переход РФС в Азию на конгрессе АФК
12:15 · Чемпионат мира 2026
Экс-футболист «Зенита» Мейра: «Для мирового футбола будет плохо, если Россия перейдёт в Азию»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» рассказал, какие советы он давал Роналду в сборной Португалии
01 Февраля
19:30 · Чемпионат мира 2026
Жоаозиньо: «Если Малком и Клаудиньо будут играть за сборную России, это только плюс для команды»
31 Января
16:53 · Чемпионат мира 2026
​Тедеско возглавит сборную Бельгии – контракт согласован
29 Января
14:31 · Чемпионат мира 2026
​Фердинанд украл ложку на встрече с Путиным 1
09:39 · Чемпионат мира 2026
Агуэро оценил шансы Месси сыграть на ЧМ-2026
Все новости
Рекомендуем