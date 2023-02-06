Озбилиз: «Захарян помог бы сборной Армении»

Полузащитник сборной Армении Араз Озбилиз прокомментировал потенциальную возможность игрока московского «Динамо» Арсена Захаряна выступать за национальную армянскую команду.

«Захарян - очень перспективный игрок. Конечно, он помог бы сборной Армении. Но самое важное, что за нашу национальную команду должны играть те, кто этого действительно хочет», - приводит слова Озбилиза Sport24.

Арсен Захарян принимал участие уже в шести поединках национальной сборной России: в отборочных матчах на чемпионат мира – 2022 в Катаре против сборных Хорватии, Мальты, Словакии и Словении и в товарищеских матчах против сборных Таджикистана и Узбекистана.