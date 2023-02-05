Пономарёв: «Не нужно соглашаться на условия международных организаций, дешёвые подачки нам делать не надо»

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что российских спортсменов могут допустить на международные соревнования под нейтральным флагом.

«Я думаю, что нужно послать их к чертовой матери. Они в нас заинтересованы, заинтересованы в наших спортсменах. Неинтересно им самим смотреть чемпионаты мира и Олимпийские игры без российских спортсменов. Наши атлеты создают здоровую конкуренцию. Так что пошли бы все международные организации лесом.

Они хотят, чтобы мы вкладывали свои деньги в Олимпийские игры, чемпионаты мира. Там большие деньги, большие взносы. Нам не нужно соглашаться на их условия. Дешёвые подачки нам делать не надо. Только с флагом и гимном. Только так. Идти на поводу не надо у них», - сказал Пономарёв.