Главный тренер ЦСКА Федотов считает, что РФС не стоит переходить в Азию

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в АФК.

«В декабре все выглядело, что мы уже в Азии, но если ты куда-то вступил, обратной дороги может не быть. Хорошо, решим мы задачу по выходу на чемпионат мира — и снова столкнемся с командами, которые отказываются с нами играть. Все слишком зыбко», — приводит слова Федотова Sport24.

По мнению специалиста, всем необходимо потерпеть без еврокубков, взять паузу и постепенно решать вопрос с УЕФА о возвращении.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков.