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Сёмин: Иран или Саудовская Аравия — хорошие соперники для сборной России

03 Февраля 2023 • 19:06 Комментировать

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие команды хотел бы увидеть в качестве соперников сборной России.

«Надеюсь, в 2023 году российская сборная проведет много товарищеских матчей с именитыми соперниками. Тот же Иран или Саудовская Аравия — участники ЧМ-2022. Было бы интересно увидеть их в качестве спарринг-партнеров», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Помимо этого, есть латиноамериканские страны, которые могут захотеть провести товарищеские встречи с Россией, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в 2023 году сборная России планирует провести пять контрольных игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин Сборная Саудовской Аравии Сборная Ирана
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