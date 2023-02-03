Сёмин: Иран или Саудовская Аравия — хорошие соперники для сборной России

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие команды хотел бы увидеть в качестве соперников сборной России.

«Надеюсь, в 2023 году российская сборная проведет много товарищеских матчей с именитыми соперниками. Тот же Иран или Саудовская Аравия — участники ЧМ-2022. Было бы интересно увидеть их в качестве спарринг-партнеров», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Помимо этого, есть латиноамериканские страны, которые могут захотеть провести товарищеские встречи с Россией, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в 2023 году сборная России планирует провести пять контрольных игр.