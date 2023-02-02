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Канчельскис считает, что Тедеско возглавит сборную Бельгии благодаря своим агентам

02 Февраля 2023 • 20:22 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном назначении Доминико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.

«В «Спартаке» Тедеско особо больших результатов не достиг. Затем в Германии у него не получилось. Видимо, агенты хорошо поработали. Последим, как изменится игра сборной с новым тренером», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

По мнению эксперта, бельгийцам не стоило увольнять Роберто Мартинеса, ведь команда играла в неплохой футбол, просто где-то не везло.

Ранее сообщалось, что Тедеско уже согласовал контракт со сборной Бельгии до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Андрей Канчельскис Доменико Тедеско
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