Канчельскис считает, что Тедеско возглавит сборную Бельгии благодаря своим агентам

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном назначении Доминико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.

«В «Спартаке» Тедеско особо больших результатов не достиг. Затем в Германии у него не получилось. Видимо, агенты хорошо поработали. Последим, как изменится игра сборной с новым тренером», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

По мнению эксперта, бельгийцам не стоило увольнять Роберто Мартинеса, ведь команда играла в неплохой футбол, просто где-то не везло.

Ранее сообщалось, что Тедеско уже согласовал контракт со сборной Бельгии до 2026 года.