Ари заявил, что хочет видеть Карпина на посту главного тренера сборной Бразилии

Экс-игрок «Спартака» Ари Феррейра высказался о главном тренере сборной России и «Ростова» Валерии Карпине, а также поздравил его с днём рождения.

«Поздравляю Валерия Карпина с днем рождения, желаю здоровья и, конечно, счастья. Я хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии. Это был бы полезный опыт для него и хорошо для страны, в которой я родился», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

По мнению футболиста, под руководством Карпина сборная Бразилии могла бы выступить успешнее на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, на минувшем мундиале бразильцы проиграли Хорватии в 1/4 финала в серии послематчевых пенальти.