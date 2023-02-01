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Жоаозиньо: «Если Малком и Клаудиньо будут играть за сборную России, это только плюс для команды»

01 Февраля 2023 • 19:30 Комментировать

Нападающий «Сочи» Жоаозиньо поделился мнением о возможном выступлении за сборную России игроков «Зенита» Малкома Филипе и Клаудиньо.

«Здорово, если зенитовцы Малком и Клаудиньо получат российское гражданство. Если они тоже будут играть за сборную, это только плюс для команды», — цитирует Жоаозиньо «Матч ТВ».

Футболист отметил, что после травмы уже не видит себя в сборной России, за которую он так и не сыграл, хотя получил российское гражданство в 2016 году.

В текущем сезоне 34-летний Жоаозиньо принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Жоаозиньо Сочи Клаудиньо Малком Филипе
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