Футбольный эксперт Андрей Созин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал работу Российского футбольного союза (РФС) после отстранения от матчей на международной арене.

«Я не хочу заниматься «коленопреклонением», но это очень большая заслуга за то, что они поехали и начали хоть какой-то диалог. У нас помимо футбола есть ещё и условные прыжки с трамплина, гимнастика… Если так все поедут и будут разговаривать, то в какой-то момент пустят! Я верю в то, что они сейчас делают правильные шаги. Даже если у них не получится, глядя на эту сложную геополитическую ситуацию, они по крайней мере могут сказать: «Слушай, мы сделали всё, что могли». Всё, что требовалось от футбольных функционеров, они сделали. РФС – пример для российского спорта. Не поедем, не будем доказывать, значит, никто нас никуда не пустит. Если сложные виды спорта, скандинавы вечно портят всё. Правильный ход, дай бог, чтобы получилось», — сказал Созин.