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Гаджиев оценил работу РФС во время изоляции футбола от международных матчей эксклюзив

01 Февраля 2023 • 17:05 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил действия Российского футбольного союза (РФС) во время изоляции отечественного футбола от международных матчей.

«Это настолько сложный вопрос, что однозначного решения нет. Непонятно, нужно оставаться здесь или пойти в Азиатскую федерацию футбола. У меня нет понимания, а когда такая ситуация сложилась, то, как говорится: «Не зная броду - не суйся в воду». Здесь именно такая ситуация. Если бы было чёткое понимание, что, перейдя в АФК, мы станем полноправными членами, не будет никаких бойкотов. Этого никто не может гарантировать. В Азии немало стран, которые под давлением США могут принять такое решение, как Польша.

Если бы мы точно знали, что мы переходим туда, участвуем в турнирах и, если отберёмся, то сыграем на чемпионате мира, тогда, я считаю, нужно переходить. Точно так же неизвестно, что будет в УЕФА. Понятно, что в Европе это не исчезнет даже по завершению СВО.

Действия РФС действительно правильные, и нельзя останавливаться в этом направлении. Одна встреча, удачная, неудачная, вторая, третья, и, может быть, со временем нам удастся восстановить хоть какие-то отношения с европейскими странами», — сказал Гаджиев.


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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев РФС УЕФА АФК РПЛ Переход РФС в АФК
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