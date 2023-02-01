Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил действия Российского футбольного союза (РФС) во время изоляции отечественного футбола от международных матчей.

«Это настолько сложный вопрос, что однозначного решения нет. Непонятно, нужно оставаться здесь или пойти в Азиатскую федерацию футбола. У меня нет понимания, а когда такая ситуация сложилась, то, как говорится: «Не зная броду - не суйся в воду». Здесь именно такая ситуация. Если бы было чёткое понимание, что, перейдя в АФК, мы станем полноправными членами, не будет никаких бойкотов. Этого никто не может гарантировать. В Азии немало стран, которые под давлением США могут принять такое решение, как Польша.

Если бы мы точно знали, что мы переходим туда, участвуем в турнирах и, если отберёмся, то сыграем на чемпионате мира, тогда, я считаю, нужно переходить. Точно так же неизвестно, что будет в УЕФА. Понятно, что в Европе это не исчезнет даже по завершению СВО.

Действия РФС действительно правильные, и нельзя останавливаться в этом направлении. Одна встреча, удачная, неудачная, вторая, третья, и, может быть, со временем нам удастся восстановить хоть какие-то отношения с европейскими странами», — сказал Гаджиев.