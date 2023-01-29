​Фердинанд украл ложку на встрече с Путиным

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд украл ложку на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Произошло это в 2018 году во время чемпионата мира, когда Фердинанд был одним из гостей в Кремле.

«В рамках программы «Легенды ФИФА» Рио и меня пригласили в Кремль. На выходе Рио рассмешил меня – он разжал ладонь и показал чайную ложку, которую украл на память», - рассказала бывшая футболистка Алекс Скотт, слова которой приводит на своих страницах Daily Star.

Напомним, что чемпионат мира в 2018 году в России выиграла сборная Франции. В финале команда Дидье Дешама в «Лужниках» обыграла Хорватию со счётом 4:2.