Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Фердинанд украл ложку на встрече с Путиным

29 Января 2023 • 14:31 Комментировать (1)

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд украл ложку на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Произошло это в 2018 году во время чемпионата мира, когда Фердинанд был одним из гостей в Кремле.

«В рамках программы «Легенды ФИФА» Рио и меня пригласили в Кремль. На выходе Рио рассмешил меня – он разжал ладонь и показал чайную ложку, которую украл на память», - рассказала бывшая футболистка Алекс Скотт, слова которой приводит на своих страницах Daily Star.

Напомним, что чемпионат мира в 2018 году в России выиграла сборная Франции. В финале команда Дидье Дешама в «Лужниках» обыграла Хорватию со счётом 4:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рио Фердинанд Владимир Путин Алекс Скотт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
29 Января 2023 в 14:40
ай нищеброды пищерныя.. ложку первай раз увидал.. оне паходу до сех пор цап-царапычым занимаюца и лапцем щы хлебають англа-саксы праклятущыя.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Января
14:31 · Чемпионат мира 2026
​Фердинанд украл ложку на встрече с Путиным 1
09:39 · Чемпионат мира 2026
Агуэро оценил шансы Месси сыграть на ЧМ-2026
28 Января
10:34 · Россия. Премьер-лига
Тедеско в ближайшее время может возглавить сборную Бельгии
27 Января
23:02 · Италия. Серия А
Ди Мария рассказал, когда завершит выступления за сборную Аргентины
26 Января
19:25 · Чемпионат мира 2026
​Агуэро резко ответил Ибрагимовичу
25 Января
21:46 · Чемпионат мира 2026
Тихонов – о сборной России: «Надо на перспективу работать»
21:38 · Чемпионат мира 2026
Тихонов: «Всё-таки мы ближе к Европе»
18:29 · Чемпионат мира 2026
Гаджиев: «Неизвестно, что нас ждёт в Азиатской футбольной конфедерации»
15:33 · Чемпионат мира 2026
Скалони: «Хочу, чтобы Месси сыграл на ЧМ-2026» 3
12:41 · Чемпионат мира 2026
​УЕФА может изменить формат отбора на чемпионат мира
23 Января
20:22 · Россия. Премьер-лига
Тукманов не верит, что завтрашняя встреча РФС и УЕФА принесёт результаты 2
10:34 · Италия. Серия А
Жиру высказался о своём будущем в сборной Франции
22 Января
10:55 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о России в Европе: «Если руководство всё хорошо проработает, то мы вернёмся к участию в европейских турнирах»
21 Января
19:29 · Чемпионат мира 2026
Карпин — о сорвавшемся переходе в АФК: «Я не знаю ситуацию, хорошо это или плохо, посмотрим»
19:26 · Чемпионат мира 2026
​Ротенберг высказался о возможном переходе РФС в Азию
Все новости
Рекомендуем