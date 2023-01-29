Агуэро оценил шансы Месси сыграть на ЧМ-2026

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро считает, что 35-летний форвард Лионель Месси может принять участие в чемпионате мира – 2026.

«Если Лео продолжит играть в том же духе, то легко может позволить себе поехать на ЧМ-2026. Все зависит от мыслей в голове и менталитета. До следующего мундиаля еще три года. В Катаре же Месси показал, что находится в отличной форме», - передает слова Серхио Infobae.

В финале чемпионата мира – 2022 Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В решающем противостоянии Месси отметился двумя забитыми мячами.

ЧМ-2026 состоится в трех странах: Канаде, Мексике и США.