Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Агуэро оценил шансы Месси сыграть на ЧМ-2026

29 Января 2023 • 09:39 Комментировать

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро считает, что 35-летний форвард Лионель Месси может принять участие в чемпионате мира – 2026.

«Если Лео продолжит играть в том же духе, то легко может позволить себе поехать на ЧМ-2026. Все зависит от мыслей в голове и менталитета. До следующего мундиаля еще три года. В Катаре же Месси показал, что находится в отличной форме», - передает слова Серхио Infobae.

В финале чемпионата мира – 2022 Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В решающем противостоянии Месси отметился двумя забитыми мячами.

ЧМ-2026 состоится в трех странах: Канаде, Мексике и США.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Серхио Агуэро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Января
09:39 · Чемпионат мира 2026
Агуэро оценил шансы Месси сыграть на ЧМ-2026
28 Января
10:34 · Россия. Премьер-лига
Тедеско в ближайшее время может возглавить сборную Бельгии
27 Января
23:02 · Италия. Серия А
Ди Мария рассказал, когда завершит выступления за сборную Аргентины
26 Января
19:25 · Чемпионат мира 2026
​Агуэро резко ответил Ибрагимовичу
25 Января
21:46 · Чемпионат мира 2026
Тихонов – о сборной России: «Надо на перспективу работать»
21:38 · Чемпионат мира 2026
Тихонов: «Всё-таки мы ближе к Европе»
18:29 · Чемпионат мира 2026
Гаджиев: «Неизвестно, что нас ждёт в Азиатской футбольной конфедерации»
15:33 · Чемпионат мира 2026
Скалони: «Хочу, чтобы Месси сыграл на ЧМ-2026» 3
12:41 · Чемпионат мира 2026
​УЕФА может изменить формат отбора на чемпионат мира
23 Января
20:22 · Россия. Премьер-лига
Тукманов не верит, что завтрашняя встреча РФС и УЕФА принесёт результаты 2
10:34 · Италия. Серия А
Жиру высказался о своём будущем в сборной Франции
22 Января
10:55 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о России в Европе: «Если руководство всё хорошо проработает, то мы вернёмся к участию в европейских турнирах»
21 Января
19:29 · Чемпионат мира 2026
Карпин — о сорвавшемся переходе в АФК: «Я не знаю ситуацию, хорошо это или плохо, посмотрим»
19:26 · Чемпионат мира 2026
​Ротенберг высказался о возможном переходе РФС в Азию
17:13 · Чемпионат мира 2026
Бышовец: «Не думаю, что нас кто-то ждёт в Азии»
Все новости
Рекомендуем