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Чемпионат мира 2026

Гаджиев: «Только наивные люди думают, что спорт вне политики» эксклюзив

28 Января 2023 • 16:05 Комментировать

Российский футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что спорт давно политизирован, и кто считает иначе – наивен.

«В любом случае и в любой ситуации, даже в такой экстремальной, где нам переубедить работников УЕФА очень сложно. В ближайшее время, наверное, просто невозможно. Это решают не столько в кабинетах УЕФА, сколько в кабинетах повыше. Спорт давно политизирован, и это всем ясно, только наивные люди могут говорить: «Спорт вне политики». Поэтому, те действия, которые предпринимает РФС, мне кажется, они единственные верные.

Понятно, что сегодня, завтра или послезавтра эту проблему не решить. Уйти в Азию? Какой-то резон есть, но только какой-то, а не однозначный. Никто не даёт гарантий, что нас там примут и будут играть. Та же Южная Корея или Япония вряд ли будет с нами играть. Сколько будет длиться выход из УЕФА? Говорят, что на полгода может растянуться это. Даже если выйдем, то нет понимания, что будет дальше.

Чемпионат мира пройдёт в США, а с Вашингтона и дует антироссийский ветер, и думать, что нас все ждут и согласятся играть, непонятно сколько времени это протянется», — сказал Гаджиев.


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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России РФС УЕФА Переход РФС в АФК
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