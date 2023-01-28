Российский футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что спорт давно политизирован, и кто считает иначе – наивен.

«В любом случае и в любой ситуации, даже в такой экстремальной, где нам переубедить работников УЕФА очень сложно. В ближайшее время, наверное, просто невозможно. Это решают не столько в кабинетах УЕФА, сколько в кабинетах повыше. Спорт давно политизирован, и это всем ясно, только наивные люди могут говорить: «Спорт вне политики». Поэтому, те действия, которые предпринимает РФС, мне кажется, они единственные верные.

Понятно, что сегодня, завтра или послезавтра эту проблему не решить. Уйти в Азию? Какой-то резон есть, но только какой-то, а не однозначный. Никто не даёт гарантий, что нас там примут и будут играть. Та же Южная Корея или Япония вряд ли будет с нами играть. Сколько будет длиться выход из УЕФА? Говорят, что на полгода может растянуться это. Даже если выйдем, то нет понимания, что будет дальше.

Чемпионат мира пройдёт в США, а с Вашингтона и дует антироссийский ветер, и думать, что нас все ждут и согласятся играть, непонятно сколько времени это протянется», — сказал Гаджиев.