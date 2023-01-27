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Деменко: «УЕФА опять откладывает заседание, в феврале будет такая же ситуация» эксклюзив

27 Января 2023 • 01:22 Комментировать

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что УЕФА перенёс встречу по поводу возвращения российских клубов и сборных в международные соревнования с РФС на февраль.

«Однозначно, УЕФА просто затягивает время. Они просто хотят получать от нас деньги за членство в организации. У вас есть конкретное заседание, есть вопрос, который можно решать. Они говорят, что все продвигается, но в итоге опять откладывают заседание. В феврале будет такая же ситуация. Они же не поменяют решение. Нам бы, конечно, хотелось уже получить конкретный ответ от них.

РФС сейчас должен принять четкое решение для себя. Возможно, какие-то представители РФС хотят перейти в Азию, какие-то не хотят. Думаю, поэтому этот вопрос до сих пор так и не решился. Футболисты, понятно, хотят играть и с зарубежными командами. Думаю, что нужно уже поставить какую-то точку в этом вопросе», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Максим Деменко Переход РФС в АФК
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