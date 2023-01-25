Тихонов – о сборной России: «Надо на перспективу работать»

Победитель первого дивизиона России в составе подмосковных «Химок» Андрей Тихонов поделился своим мнением касательно дальнейшего развития национальной сборной страны.

По словам специалиста, главному тренеру российской команды Валерию Карпину целесообразно работать тем же способом, который применялся в прошедшем году, благодаря которому, среди прочего, в составе сборной России появилось много новичков и молодых игроков.

«Надеемся, что всё закончится. Надо на перспективу работать. Готовить перспективную команду. Молодежи надо давать почувствовать, что такое игры международные», - приводит слова Тихонова «Матч Премьер».