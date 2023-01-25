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Гаджиев: «Неизвестно, что нас ждёт в Азиатской футбольной конфедерации»

25 Января 2023 • 18:29 Комментировать

Бывший полузащитник ленинградского «Спартака» Гаджи Гаджиев прокомментировал создание рабочей группы РФС и УЕФА.

По мнению специалиста, данный шаг демонстрирует ложность намерения возвращения российских команд в еврокубки.

«Мнения некоторых экспертов о том, что нам нужно перейти в Азию, они не подкрепляются уверенностью в том, что мы успеем выйти из УЕФА и неизвестно, что нас ждёт в Азиатской футбольной конфедерации», - цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Эксперт также отметил, что считает невозможным говорить о потенциальном принятии значимых решений по итогам всего лишь одной встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев РФС УЕФА АФК Переход РФС в АФК
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