Гаджиев: «Неизвестно, что нас ждёт в Азиатской футбольной конфедерации»

Бывший полузащитник ленинградского «Спартака» Гаджи Гаджиев прокомментировал создание рабочей группы РФС и УЕФА.

По мнению специалиста, данный шаг демонстрирует ложность намерения возвращения российских команд в еврокубки.

«Мнения некоторых экспертов о том, что нам нужно перейти в Азию, они не подкрепляются уверенностью в том, что мы успеем выйти из УЕФА и неизвестно, что нас ждёт в Азиатской футбольной конфедерации», - цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Эксперт также отметил, что считает невозможным говорить о потенциальном принятии значимых решений по итогам всего лишь одной встречи.