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Чемпионат мира 2026

Скалони: «Хочу, чтобы Месси сыграл на ЧМ-2026»

25 Января 2023 • 15:33 Комментировать (2)

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что хотел бы видеть нападающего Лионеля Месси в составе национальной команды на чемпионате мира – 2026.

«Лионель счастлив, когда играет за сборную Аргентины. Возраст не является препятствием для него. Мне бы хотелось, чтобы Месси поехал вместе с командой на чемпионат мира – 2026», - передает слова специалиста Tyc Sports.

Напомним, что мундиаль-2026 пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в Катаре. В финальном матче южноамериканцы отпраздновали победу над командой Франции (3:3, 4:2 - по пенальти). Месси стал лучшим игроком турнира с семью голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони
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Комментарии (2)
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Volond
25 Января 2023 в 15:58
Не надо!
ингерман
25 Января 2023 в 15:40
ай мячи из-за вороц подавать сгадица.. почёцный подован мячикав! - так и объявяц.. А-ха-ха-ха! )))
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