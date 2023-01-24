Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал итоги встречи руководителей РФС и УЕФА по поводу допуска российских клубов в еврокубки.

«Не стоит уже продолжать эти переговоры. Перенесли на февраль теперь. Одно и то же будет. Какой смысл? Это просто затяжка времени. Зачем соглашаться на это? Если УЕФА решил, что не допускает и клубы, и сборную, они в феврале на попятную пойдут что ли? Конечно, нет. Просто затяжка времени. А для чего и почему - непонятно.

Я думаю, что УЕФА боится нашего перехода в азиатскую конфедерацию. Наверняка они получают от нас хорошие деньги. Мы же платим взносы за членство в федерации. Вот, видимо, эти деньги они на всякий случай терять не хотят. Думаю, что там берут огромные деньги. А если мы перейдем в Азию, то Европа - до свидания. Нам нужно переходить в Азию уже. Другого решения нет», - сказал Пономарёв.