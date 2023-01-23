Какие шансы России вернуться на евроарену: что будут обсуждать РФС и УЕФА

Во вторник состоится встреча между представителями УЕФА и Российского футбольного союза. Говорить о том, что российский футбол станет ближе к возвращению к международным матчам, точно нельзя. Но что будут обсуждать стороны на грядущем мероприятии? Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассуждает на этот счёт.

Многие были уверены, что в конце прошлого года Российский футбольный союз возьмёт курс на Азию. Появлялись даже громкие инсайды о том, что по итогам заседания исполкома РФС объявит о намерении выйти из УЕФА. Но нет. Вместо этого было объявлено о создании рабочей группы, которая будет контактировать с УЕФА и работать над так называемой дорожной картой возвращения России к официальным турнирам. И вот теперь намечается первая встреча.

Контакты с УЕФА, конечно, дают повод для оптимизма в среде футбольных болельщиков. Но ожидать каких-то позитивных решений в ближайшее время не стоит. Представить, что УЕФА вдруг даст добро на допуск России к официальным турнирам, невозможно. Даже составить дорожную карту камбэка российского футбола объективно сложно. Клубы многих европейских стран с вероятностью почти в 100% откажутся играть с клубами РПЛ, даже если они будут выступать под нейтральным флагом на нейтральных полях. А против мнения большинства (или даже авторитетного меньшинства) УЕФА не выступит. Тут вопрос не в политике, а в футбольном статусе. Для УЕФА потерять Россию не так печально, как потерять, хотя бы временно, например, Англию.

Так для чего тогда РФС нужны контакты с УЕФА? В последнее время у меня лишь усиливается ощущение того, что вся эта история с рабочими группами и дорожными картами нужна просто для того, чтобы затягивать время. Я просто не понимаю, о каких конкретных шагах прямо сейчас могут говорить УЕФА и РФС. У них просто нет пространства для предметного диалога. Переговоры на сегодняшний день мне видятся так:

РФС: Если не будет подвижек с допуском до марта [условно], мы переходим в Азию.

УЕФА: Ну, ок.

Или так:

РФС: Когда нас могут допустить?

УЕФА: Когда всё урегулируется на политическом уровне.

Не знаю как вам, а мне кажется, что РФС пока не хочет переходить в Азию. Надо понимать, что само по себе желание перейти из УЕФА в АФК не даёт никаких гарантий. В этой конфедерации тоже есть страны, которые не хотят играть против России. Плюс непонятно, как на всё это дело будет реагировать ФИФА. Возможно, РФС уже получил какие-то сигналы, поэтому и не стремится менять прописку. Переход в АФК – серьёзный шаг, и обратного пути может не быть на протяжении долгих лет. Это тоже важно понимать.

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В России в последнее время частенько звучат призывы к переходу РФС в Азию или вообще к созданию каких-то своих турниров с дружественными странами. Нередко это звучит из уст политиков, которые вообще не понимают футбольных процессов и просто хотят, чтобы российский футбол уходил подальше от Запада. В РФС понимают, что доносить до таких людей суть последствий таких решений сейчас бессмысленно. Поэтому РФС просто спокойно работает по другому направлению.

На мой взгляд, РФС и УЕФА если и будут составлять дорожную карту, то речь пойдёт о периоде, когда на политическом уровне всё будет урегулировано. До того момента российские клубы и сборные вряд ли смогут выступать в официальных турнирах.

Александр Тихий