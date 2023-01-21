Карпин — о сорвавшемся переходе в АФК: «Я не знаю ситуацию, хорошо это или плохо, посмотрим»

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о несостоявшемся переходе Российского футбольного союза в Азию.

«У меня вообще нет никакого мнения по этому поводу. Почему? Потому что я не знаю ситуацию, хорошо это или плохо. Посмотрим», — приводит слова Карпина издание «Спорт-Экспресс».

Ранее РФС сообщил, что пока переход в Азию был отложен, организация создала рабочую группу совместно с представителями УЕФА для решения вопроса о возможном возвращении российских команд в европейские турниры.

Недавно в СМИ появилась информация, что 24 января состоится встреча между РФС и УЕФА, на которой будет решаться вопрос возможного снятия бана.