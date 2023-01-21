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​Ротенберг высказался о возможном переходе РФС в Азию

21 Января 2023 • 19:26 Комментировать

Если обсуждения о перспективах возвращения российского футбола в международный футбол не дадут результата, РФС может рассмотреть вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Комментарий на этот счёт дал Борис Ротенберг – президент футбольного клуба «Сочи».

«Я считаю, что сейчас сложно переходить в Азию - мы придём, а нас там никто и не ждет. Надо добиваться права играть в Европе, добиваться своих результатов», - высказался Ротенберг, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российский футбол в настоящий момент находится под санкциями. Футбольные клубы и сборные не могут играть в турнирах под эгидой УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Борис Ротенберг АФК Переход РФС в АФК
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