​Ротенберг высказался о возможном переходе РФС в Азию

Если обсуждения о перспективах возвращения российского футбола в международный футбол не дадут результата, РФС может рассмотреть вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Комментарий на этот счёт дал Борис Ротенберг – президент футбольного клуба «Сочи».

«Я считаю, что сейчас сложно переходить в Азию - мы придём, а нас там никто и не ждет. Надо добиваться права играть в Европе, добиваться своих результатов», - высказался Ротенберг, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российский футбол в настоящий момент находится под санкциями. Футбольные клубы и сборные не могут играть в турнирах под эгидой УЕФА.