Бышовец: «Не думаю, что нас кто-то ждёт в Азии»

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о возможной встрече РФС с УЕФА по поводу возможного возвращения клубов РПЛ в еврокубки.

«Пока ситуация не разрешится, вряд ли произойдут какие-то изменения, но решение переходить в Азию кажется мне скоропостижным. Не думаю, что нас там кто-то ждет», — приводит слова Бышовца Metaratings.

По мнению эксперта, политическая ситуация может измениться и потом РФС придется обратно проситься в Европу, поэтому лучше никуда не переходить.

Ранее сообщалось, что на 24 января запланирована встреча между представителями УЕФА и Российского футбольного союза, на которой будет идти разговор о возможном возвращении команд РПЛ в европейские соревнования.