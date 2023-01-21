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Бышовец: «Не думаю, что нас кто-то ждёт в Азии»

21 Января 2023 • 17:13 Комментировать

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о возможной встрече РФС с УЕФА по поводу возможного возвращения клубов РПЛ в еврокубки.

«Пока ситуация не разрешится, вряд ли произойдут какие-то изменения, но решение переходить в Азию кажется мне скоропостижным. Не думаю, что нас там кто-то ждет», — приводит слова Бышовца Metaratings.

По мнению эксперта, политическая ситуация может измениться и потом РФС придется обратно проситься в Европу, поэтому лучше никуда не переходить.

Ранее сообщалось, что на 24 января запланирована встреча между представителями УЕФА и Российского футбольного союза, на которой будет идти разговор о возможном возвращении команд РПЛ в европейские соревнования.

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Евро-Футбол.Ру,
Анатолий Бышовец УЕФА Переход РФС в АФК
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