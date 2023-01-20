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Канчельскис считает, что Карпин может работать в сборной России в ближайшие десять лет

20 Января 2023 • 20:28 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, стоит ли сборной России продолжать существование.

«Сборную распускать нельзя, я не поддерживаю такую инициативу. Карпин хорошо тренировал команду до момента ее отстранения от ЧМ-2022. А результат в товарищеских матчах, за который его критиковали, не имеет никакого значения», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Карпин может занимать пост главного тренера национальной команды еще лет десять, потому что перед ним нет никаких задач, а увольнять за неудачные результаты в товарищеских играх его не будут.

Напомним, в 2022 году сборная России провела три контрольные встречи, в которых одержала одну победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Андрей Канчельскис
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