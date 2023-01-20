​Дюков должен поучаствовать в заседании исполкома УЕФА

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков должен принять участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Участие президента РФС Александра Дюкова в заседании исполкома УЕФА планируется в очном формате», - комментарий из РФС приводит «РИА Новости».

Стоит напомнить, что в конце прошлого календарного года по итогам заседания исполкома РФС было объявлено о создании рабочей группы. Она будет обсуждать, в том числе с УЕФА, возможность возвращения российского футбола в международные турниры. В настоящий момент российский футбол находится под санкциями.

Если перспектив с возвращением в турниры УЕФА не будет, то РФС может рассмотреть вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.