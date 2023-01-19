​Канчельскис: «Черчесов и футболисты сборной России незаслуженно получили звание «Заслуженный мастер спорта»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис считает, что экс-наставник сборной России Станислав Черчесов и футболисты национальной команды незаслуженно получили звание «Заслуженный мастер спорта» после домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Напомним, что на мундиале в 2018 году сборная России добралась до четвертьфинала, где проиграла Хорватии по пенальти.

«Конечно, это незаслуженно. Нашим футболистам, как и тренеру, фантастически повезло получить звание ЗМС. Манна небесная свалилась. За восьмое место не дают такое звание даже нашим олимпийским чемпионам. Только за победу», - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Не так давно Андрей Канчельскис выступал с куда более громким заявлением. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» говорил, что «Россия купила результаты» на домашнем чемпионате мира в 2018 году.