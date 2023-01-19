Писарев – о сборной России: «Будет пять окон на 2023 год, по соперникам сказать ничего не могу»

Тренер сборной России Николай Писарев поделился информацией о потенциальных матчах национальной команды.

«Будет пять окон на 2023 год, по соперникам сказать ничего не могу. Есть департамент РФС, который ищет их», - цитирует Писарева «Матч ТВ».

Ранее московский специалист рассказал о поединке, который потенциально может состояться уже в первом месяце весны, а также высказался касательно расширенного списка игроков национальной команды, за которым следит тренерский штаб.

Николай Писарев ранее являлся главным тренером молодёжной сборной России и сборной России по пляжному футболу.